В Татарстане в День Республики порядок охраняли росгвардейцы и полиция

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-01T15:50:58+03:00

Во время несения службы Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

С воздуха за всем наблюдал аэростат "ОКО-60"

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Во время празднования Дня Татарстана 30 августа свыше 400 росгвардейцев – военнослужащих казанского специального моторизованного полка, ООСН и сотрудников ОМОН Росгвардии Татарстана совместно с полицейскими МВД республики и сотрудниками частных охранных предприятий выполняли задачи по охране общественного порядка. Также они обеспечивали безопасность на мероприятиях, посвященных этому празднику не только в столице региона, но и в городах Набережные Челны и Нижнекамск.

Перед началом всех мероприятий площадки были обследованы специально обученными собаками на обнаружение взрывчатых веществ.

Контроль за состоянием общественного правопорядка во время автогонок, проходивших под стенами Казанского кремля, сотрудники авиационного отряда специального назначения развернули комплекс высотного видеонаблюдения «ОКО-60» на базе привязного аэростата.

- Благодаря профессиональной работе стражей правопорядка грубых нарушений общественного правопорядка в период проведения мероприятий не допущено, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU