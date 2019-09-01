2019-09-01T15:06:08+03:00
Происшествия

В Чувашии во время пожара погибли двое мужчин

СУ СКР республики проводит доследственную проверку
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в частном одноэтажном доме на улице Якимовский Овраг в Чебоксарах начался рано утром 1 сентября. Возгорание заметили очевидцы и вызвали пожарных. К приезду огнеборцев дом был полностью объят пламенем.

Огонь потушили, но дом восстановлению не подлежит. Во время разбора завалов обнаружили тела 39-летнего владельца жилища и его 62-летнего приятеля.

По данному факту СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку.

- По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Одной из версий стало курение одного из погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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