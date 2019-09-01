Президент Татарстана поздравил жителей республики с Днем знаний

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-01T10:38:23+03:00

Рустам Минниханов поздравил всех с 1 сентября Фото: Из материалов пресс-службы

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Глава Татарстана в День знаний - 1 сентября, сердечно поздравил всех татарстанецев, и особенно - педагогов, с началом нового учебного года.

- Все мы хорошо помним тот радостный, волнующий день, когда прозвенел первый в нашей жизни школьный звонок, возвестивший о начале большого пути – в увлекательный мир знаний и творческих свершений, - вспоминает Рустам Минниханов . - И сегодня тысячи юных татарстанцев вновь переживают эти трогательные моменты, впервые переступая порог школы, садясь за парты, знакомясь со своей первой учительницей.

По мнению президента республики, образование и наука – прочная основа успешности и процветания каждого народа, каждого государства.Он процитировал слова великого татарского поэта Габдуллы Тукая: «Любое счастье, любое благоденствие, любое освобождение, можно ожидать только от знания и просвещения».

Глава региона выразил свою огромную благодарность по случаю праздника всем замечательным учителям, воспитателям, представителям профессорско-преподавательского корпуса, и пожелал, чтобы новый учебный год принесёт всем радость творческих побед и выдающихся открытий.

ИСТОЧНИК KP.RU