В Казани впервые прошел «железный» триатлон продолжительностью 16 часов

СЕГОДНЯ 01:04 2019-09-01T01:04:45+03:00

В нем приняли участие 636 спортсменов из 36 регионов России

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31 августа, в последний день лета, в Казани впервые прошли соревнования по триатлону Timerman Kazan Triathlon Full 2019. В нем приняли участие 636 спортсменов из 36 регионов России.

Триатлетам предстояло пройти несколько испытаний: плавание, велогонки и бег. Причем согласно регламенту, лимит прохождения дистанции равнялся – 16 часов.

Так, на дистанции спринт (5 км бега, 750 м плавания и 20 км велогонки) победителем среди мужчин стал Вячеслав Соколов с результатом 1:05, среди женщин – Мария Корчагина (1:18).

На олимпийской дистанции (10 км бега, 1,5 км плавания и 40 км велогонки) первым стал Михаил Журкин с результатом 2:15, среди женщин – Кристина Запасная (2:26).

На полной дистанции первым финишировал Михаил Клячин, справившийся за 9 часов 13 минут. Среди женщин победила Вера Колечкина с результатом 12 часов 14 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU