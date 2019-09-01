В Татарстане рабочего засыпало землей во время прокладки трубопровода
Это произошло в селе Большое Афанасово Нижнекамского района
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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31 августа в Нижнекамском районе Татарстана произошел несчастный случай прямо на рабочем месте. В лесополосе у села Большое Афанасово рабочего засыпало землей во время прокладки трубопровода.
Спасателями сообщили, что в траншее на глубине 5 метров произошёл обвал грунта. По предварительной информации в это время прокладывалась канализация от очистных сооружений села.
– Уже через 10 минут после обвала грунта засыпанного землёй мужчину извлекли другие рабочие. Однако медики зафиксировали смерть, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU