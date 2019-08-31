СЕГОДНЯ 20:04 2019-08-31T20:06:17+03:00

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В Казани молодые люди подрались в очереди в магазин за модной обувью. Дело в том, что один из магазинов в центре города объявил о старте продаж новой модели кроссовок знаменитого бренда. Желающие купить обновку выстраивались в очередь у магазина с ночи. Однако те, кто пришел за покупками утром, решил пробраться вперед, что и привело к конфликту.

– К сожалению, ситуация вышла из-под контроля, ажиотаж вокруг релиза привёл к массовой драке между теми, кто стоял в очереди с ночи и новоприбывшими утром покупателями, и, как итог — вызову наряда полиции. Этим обращением мы считаем должным выразить позицию — мы за уважительное отношение к окружающим и за цивилизованное проведение релизов, - заявили сотрудники магазина.

outpac В Казани молодые люди устроили массовую драку в очереди модными кроссовками

Также администрация магазина решила перенести релиз, а людей, проявивших агрессию и неуважение к другим покупателям и сотрудникам магазина, внести в черный список. Их не допустят к покупке этого релиза, а также всех последующих.

ИСТОЧНИК KP.RU