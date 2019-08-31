В Татарстане жители подъезда многоэтажки эвакуировались из-за загоревшегося в коридоре дивана

СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-31T19:09:38+03:00

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Накануне в Зеленодольске из подъезда многоэтажки эвакуировались жители. В 22.20 спасателям сообщение о горении в квартире пятиэтажного жилого дома коридорного типа на улице Малая Красная. По прибытию пожарные установили, что горел диван в коридоре третьего этажа.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 20 человек, детей среди которых не оказалось. Огонь ликвидировали на площади 2 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU