В Татарстане жители подъезда многоэтажки эвакуировались из-за загоревшегося в коридоре дивана
Площадь пожара составила 2 квадратных метра
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана.
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Накануне в Зеленодольске из подъезда многоэтажки эвакуировались жители. В 22.20 спасателям сообщение о горении в квартире пятиэтажного жилого дома коридорного типа на улице Малая Красная. По прибытию пожарные установили, что горел диван в коридоре третьего этажа.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 20 человек, детей среди которых не оказалось. Огонь ликвидировали на площади 2 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU