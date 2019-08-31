СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-31T12:49:20+03:00

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2 сентября в ряде домов Йошкар-Олы отключат свет. Так, с 9 до 12 часов в связи с техническими работами будет прекращена подача электроэнергии по адресам: улица Куйбышева, д.29, д.35, д.35а, д.35б, переулок Кулибина, д.27.

Кроме того, в этот же день без света останутся с 9 до 17 часов в п. Нолька д.2 и СНТ «Сидорово».

Подачу электроэнергии прекратят также из-за технических работ, сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

Также напоминаем, что 1 сентября в Ульяновске перекроют несколько улиц из-за "Губернаторского приема первоклассников".

ИСТОЧНИК KP.RU