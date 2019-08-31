2019-08-31T11:22:48+03:00
Происшествия

Соцсети: в центре Казани насмерть сбили пешехода в День города

ДТП произошло на пересечении улиц Пушкина и Баумана
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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30 августа празднуется не только День Татарстана, но и День города. Как сообщили пользователи в соцсетях, этот праздник для казанцев омрачился смертельным дорожно-транспортным происшествием в центре города.

Пользователи опубликовали снимки с места ДТП, по их словам, наезд произошел на пересечении улиц Пушкина и Баумана. Подробности об обстоятельствах происшествия пока неизвестны.

– Жаль омрачать праздник плохими новостями, но мы должны это делать. Около кольца сбили пешехода, к сожалению, насмерть. Кто виноват - установит следствие, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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