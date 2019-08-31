Соцсети: в центре Казани насмерть сбили пешехода в День города
ДТП произошло на пересечении улиц Пушкина и Баумана
Фото: соцсети.
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30 августа празднуется не только День Татарстана, но и День города. Как сообщили пользователи в соцсетях, этот праздник для казанцев омрачился смертельным дорожно-транспортным происшествием в центре города.
Пользователи опубликовали снимки с места ДТП, по их словам, наезд произошел на пересечении улиц Пушкина и Баумана. Подробности об обстоятельствах происшествия пока неизвестны.
– Жаль омрачать праздник плохими новостями, но мы должны это делать. Около кольца сбили пешехода, к сожалению, насмерть. Кто виноват - установит следствие, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU