2019-08-30T19:28:18+03:00
Спорт

Молодежка «Рубина» обыграла резервистов «Сочи»

Матч закончился со счетом 1:0
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ФК «Рубин».Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
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Молодежная команда казанского «Рубина» на своем поле обыграла резервистов «Сочи». Это первая победа татарстанской команды в сезоне.

Единственный гол в игре забил Никита Цыганков в самом начале встречи. Спортсмен после подачи с углового отправил мяч в сетку головой. Автором голевой передачи стал Алекс Раджабов. Сочинцы тоже имели шансы заработать очки, но несколько раз не забили из выгодных позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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