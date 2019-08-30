2019-08-30T17:30:30+03:00
Спорт

УНИКС в товарищеском матче обыграл ижевский «Купол-Родники»

После игры состоялась автограф-сессия казанцев
Наиля ГАЛИМОВА
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Встреча закончилась со счетом 81:62.Встреча закончилась со счетом 81:62.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Накануне казанский УНИКС провел первый в межсезонье товарищеский матч с ижевской командой «Купол-Родники». Встреча закончилась со счетом 81:62 в пользу татарстанского клуба.

Из нынешнего состава УНИКСа на игре не было только греческого разыгрывающего Вангелиса Манцариса, занятого на чемпионате мира в Китае в составе национальной сборной. Также состав казанцев пополнил 19-летний защитник Кирилл Аношин из второй команды. Он провел на площадке последние полторы минуты. А после матча игроки провели автограф-сессию.

– Я очень рад быть тут. Я, мои одноклубники и тренерский штаб нацелены на самые высокие результаты в этом году. Шаг за шагом мы достигнем их. Тренер у нас очень сильный, отличный. Проделал прекрасную работу за два предыдущих года, - передает слова центрового УНИКСа Алекса Тайеса пресс-служба клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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