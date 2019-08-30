В Казани состоялось открытие бюста бывшего директора авиационного завода Виталия Копылова

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-30T18:10:11+03:00

Памятник появился на пересечении улиц Побежимова и Копылова

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В пятницу, 30 августа, в Казани состоялось торжественное открытие бюста бывшего директора авиационного завода, заслуженного мишиностроителя России Виталия Копылова. Памятник появился на пересечении улиц Побежимова и Копылова.

В мероприятии приняли участие полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и Герой России, командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Известно, что идея установки бюста Копылова возникла давно, но к ее реализации решено было приступить лишь после соответсвующей инициативы Владимира Путина.

- Виталий Егорович Копылов – легендарная личность, выдающийся человек и гражданин нашей страны, который посвятил свою жизнь развитию авиастроения, – отметил Комаров.

- Коллеги высказывались о Виталии Егоровиче как о человеке честном, порядочном, требовательном, обладающем редкой природной интуицией и способностью увлечь людей за собой словом и делом, - заявил Кобылаш.

ИСТОЧНИК KP.RU