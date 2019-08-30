Нападающий «Ак Барса» о предстоящем сезоне: новая система игры будет более активная, агрессивная
Накануне «Ак Барс» представил болельщикам состав команды на предстоящий сезон. После презентации с журналистами пообщался нападающий казанцев Владимир Ткачёв и рассказал о новой системе игры команды и календаре на старте сезона.
− Что поменялось в команде по сравнению с прошлым сезоном?
− Много новых игроков пришло, будет новая система игры – более активная, агрессивная, немного другой хоккей. Постараемся показать его в полной красе: самое главное – чтобы это приносило результат. Ради этого мы работаем, готовились на предсезонке и продолжаем работать. Дальше будем поправлять нашу игру.
− Обычно у «Ак Барса» в начале сезона проходной календарь, а сейчас – ЦСКА, «Магнитка». Насколько это плюс или минус?
− Я думаю, это вообще не играет роли. Они готовились к сезону, для них это тоже начало, и для нас начало. Может что-то не получаться, может быть нервозность в каких-то действиях, исходя из того, что это начало сезона, и все хотят показать и результат, и хороший хоккей. Но в целом это никак не влияет на результат.
ИСТОЧНИК KP.RU
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