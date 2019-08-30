В Татарстане разыскивают мужчину, который домогался до нескольких детей в Нижнекамске

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-30T16:02:20+03:00

Со слов потерпевших было составлено два фоторобота

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Стало известно, что с декабря 2017 года по февраль 2018 года в Нижнекамске неизвестный мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дети. Происходило это в районе школы №9 и лицея №24. Сейчас со слов потерпевших составлено два фоторобота. Полиция ищет подозреваемого.

Преступник ростом 175 сантиметров имеет среднее телосложение, вытянутое и морщинистое лицо, крупный нос и темные глаза. На вид ему от 37 до 45 лет. Одет он был в бейболку или кепку и черную куртку с капюшоном.

Уголовное дело в отношении мужчины сейчас находится в производстве.

- Всех граждан, обладающих какой-либо информацией просим сообщить по телефонам: 02, 8 (855-5) 49-94-89, 8-917-251-50-76 (анонимность гарантируется), - сообщает пресс-служба следственного комитета Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU