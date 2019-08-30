“Если вам праздник не похож на день республики Татарстан...”: Рустам Минниханов в юмористической форме оценил авто-мотошоу в Казани

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-30T14:58:11+03:00

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Ни для кого не секрет, что президент Татарстана активно ведет свои соцстраницы. Кроме фотографий с высокопоставленными лицами, на них нередко мелькают шутки. Вероятнее всего так глава региона пытается быть ближе к своему народу в целом и молодежи в частности. Вот и 30 августа, в День республики, Минниханов выложил фотографию “КАМАЗ”а, который принимает участие в авто-мотошоу “Kazan city racing” на площади Тысячелетия.

- Если ваш праздник не похож на день республики Татарстан, даже не пытайтесь меня приглашать, - написано на фотографии.

Подписчики президента посмеялись над шуткой и поздравили главу с праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU