В последний день лета в Татарстане прогнозируют заморозки
Осадков не ожидается
Температура может опуститься ниже нуля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Последний день лета в Татарстане будет ненастным. Так, 31 августа в республике прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10, местами порывами до 13 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, в отдельных районах возможны слабые заморозки, тогда температура опустится ниже нулевой отметки. Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU