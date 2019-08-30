В последний день лета в Татарстане прогнозируют заморозки

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-30T14:34:30+03:00

Температура может опуститься ниже нуля. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Последний день лета в Татарстане будет ненастным. Так, 31 августа в республике прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10, местами порывами до 13 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, в отдельных районах возможны слабые заморозки, тогда температура опустится ниже нулевой отметки. Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU