2019-08-30T14:34:30+03:00
Общество

В последний день лета в Татарстане прогнозируют заморозки

Осадков не ожидается
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Температура может опуститься ниже нуля.Температура может опуститься ниже нуля.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Последний день лета в Татарстане будет ненастным. Так, 31 августа в республике прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10, местами порывами до 13 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, в отдельных районах возможны слабые заморозки, тогда температура опустится ниже нулевой отметки. Днем воздух прогреется до 16 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани состоялось открытие бюста бывшего директора авиационного завода Виталия Копылова
УНИКС в товарищеском матче обыграл ижевский «Купол-Родники»
День республики - 2019 в Татарстане: местный предприниматель запустил в космос чак-чак
Нападающий «Ак Барса» о предстоящем сезоне: новая система игры будет более активная, агрессивная
В Татарстане разыскивают мужчину, который домогался до нескольких детей в Нижнекамске
Билайн за два часа привезет sim-карты и покупки из интернет-магазина
В Йошкар-Оле больше десяти дней идут поиски 50-летнего мужчины
“Если вам праздник не похож на день республики Татарстан...”: Рустам Минниханов в юмористической форме оценил авто-мотошоу в Казани
В Казани восстановили Дом Беркутова
1 сентября в Ульяновске перекроют несколько улиц
Сюмбель, Магдалина и Асфандияр: Как жители Казани называли своих детей
Рустам Минниханов посетил новый зоопарк “Река Замбези” в Казани
“Нам посчастливилось жить в одном из самых развитых регионов страны”: Ильсур Метшин поздравил жителей Татарстана с Днем республики 2019
В Чебоксарах мужчину будут судить за нападение на фельдшера "скорой"
Казанская консерватория открывает сезон органным концертом