В Казани восстановили Дом Беркутова

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-30T13:56:16+03:00

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Активисты казанского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» завершили работы на объекте культурного наследия – в Доме Беркутова, который расположен по улице Фатыха Карима, 11.

Дом Беркутова – это образец деревянного городского зодчества, в декоративном оформлении которого сочетаются мотивы татарской народной архитектуры и элементы модерна. Здание построено в конце XIX века, здесь проживал врач пятой полицейской части Казани Николай Беркутов. Сейчас в доме проживают его потомки.

Работа над восстановлением здания началась еще в 2018 году, тогда специалисты занялись проектированием объекта, обращаясь к архивным данным. В июле 2019 стартовали непосредственно восстановительные работы, которые шли 2 месяца. За это время профессионалы и волонтеры вернули дому его исторический облик: перекрасили фасад в нежно-голубой цвет, восстановили утраченный ранее аттик и балясины на крыше, починили кровлю дома.

ИСТОЧНИК KP.RU