1 сентября в Ульяновске перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-30T13:40:41+03:00

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1 сентября по всей России официально начнется новый учебный год. И хоть во многих регионах торжественные линейки перенесли на 2 сентября, в Ульяновске состоится как минимум одно значимое событие - "Губернаторский прием первоклассников",

В связи с праздничным мероприятием, с 11:00 до 16:00 будет закрыт въезд транспортных средств на следующие участки дорог: бульвар Новый Венец; улица Гимова; переулок Карамзина; Театральная площадь; проезд вдоль гостиницы «Советская»; улица Кузнецова (от улицы Спасской до Соборной), парковка вдоль дома №16А по улице Кузнецова (перед зданием УФНС).

ИСТОЧНИК KP.RU