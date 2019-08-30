Сюмбель, Магдалина и Асфандияр: Как жители Казани называли своих детей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-30T13:07:34+03:00

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За прошедшую неделю, с 19 по 25 августа, в Казани на свет появились 412 детей. На сей раз девочки рождались чаще мальчиков. Так, за последнюю неделю родились 211 девочек и 201 мальчик.

Возраст самых юных мамы и отца – 20 лет. Возраст самой зрелой мамы – 41 год, самого зрелого отца – 52 года.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Тимур, Арина, Ясмина, Ралина, Асель, Никита, Карим, Ева, Амир, Макар, Егор, Риана и Полина. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Магдалина, Филипп, Сюмбель, Радаслава, Асфандияр, Константин, Румиль и Зиля.

ИСТОЧНИК KP.RU