“Нам посчастливилось жить в одном из самых развитых регионов страны”: Ильсур Метшин поздравил жителей Татарстана с Днем республики 2019

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-30T12:14:56+03:00

Мэр Казани пожелал всем здоровья, мира, добра и реализации намеченных планов

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В пятницу, 30 августа, в Татарстане отмечают День республики и День города 2019. С этим жителей региона поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

- Нам всем посчастливилось жить и работать в одном из самых развитых регионов нашей страны. Татарстан вносит достойный вклад в процветание России и уверенно занимает лидирующие позиции по политической стабильности, высокому уровню роста экономики, промышленности и реализации социальных программ, - отметил градоначальник.

После Метшин заметил, что Казань сочетает в себе тысячелетнюю историю и современность. Сейчас же город является центром образования, медицины, культуры, туризма и спорта.

- Достижения города – это, конечно, заслуга всех его жителей, которые своим трудом создают прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания Казани. В этот прекрасный день желаю вам здоровья, мира, добра и реализации намеченных планов! - пожелал мэр Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU