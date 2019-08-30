В Чебоксарах мужчину будут судить за нападение на фельдшера "скорой"

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-30T10:38:49+03:00

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы

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Уголовное дело в отношении 41-летнего чебоксарца, не имеющего постоянного места работы, было возбуждено по статье "Насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений".

Как полагает следствие, мужчина вечером 25 мая напился и вызвал себе "скорую". Когда приехали фельдшеры, то после осмотра пациента они предложили ему проехать с ними в больницу, чтобы провести медицинскую диагностику.

- В ответ обвиняемый беспричинно, из хулиганских побуждений нанес удар ногой в живот одному из прибывших сотрудников скорой помощи, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передана в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU