Казанская консерватория открывает сезон органным концертом

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-30T10:03:30+03:00

Людгер Ломан выступить в Казани Фото: Из материалов пресс-службы

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Казанская консерватория открывает новый театральный сезон, и первый концерт, который состоится - это выступление известного немецкого маэстро органа Людгера Ломана. Концерт состоится 17 сентября. во вторник, в Государственном Большом Концертном Зале имени Салиха Сайдашева.

Людгер Ломан - лауреат нескольких международных конкурсов органистов, в частности конкурса Ассоциации вещательных станций Германии (ARD) в Мюнхене (1979 г.) и Гран-при Шартра (1982 г.).

В концерте, который пройдет 17 сентября, прозвучат сочинения Иогана Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Ференца Листа и других.

ИСТОЧНИК KP.RU