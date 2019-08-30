2019-08-30T08:10:36+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Одесса"

Мероприятие состоится 4 сентября в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" в КРЦ "Ривьера"
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Премьера нового российского драматического фильма режиссёра Валерия Тодоровского пройдет 5 сентября, но для казанцев сделали исключение - предпремьерный показ состоится 4 сентября.

Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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