Больницы и соцучреждения Татарстана получили 187 новых автомобиля
29 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медицинским и соцучреждениям республики 187 автомобилей, в том числе три комплекса “Мобильная поликлиника”, приобретенных по инициативе “Единой России”.
- Что связано с качеством жизни, во многом зависит от слаженной работы системы здравоохранения и социальной защиты. Мы внимательно следим за тем, в каком состоянии находятся транспортные средства, потому что автомобили скорой медицинской помощи — очень важный элемент системы здравоохранения, — отметил президент.
43 авто переданы органам соцзащиты, три “мобильных поликлиники” - РКБ.
- Мы рассчитываем, что сможем оказывать помощь по всем узким специальностям сельскому населению. Особенно это касается неврологии, кардиологии, ЛОР, урологии, - отметил главврач Рафаэль Шавалиев.
Еще 63 автомобиля переданы казанской "скорой помощи".
- Они будут использоваться для оказания экстренной медпомощи жителям Казани. Теперь у нас 110 автомобилей в парке, - отметил главврач станции Фарид Галяутдинов.
ИСТОЧНИК KP.RU