2019-08-29T19:54:41+03:00
Общество

Больницы и соцучреждения Татарстана получили 187 новых автомобиля

Это позволит улучшить оказания медпомощи на селе и в Казани
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Фото: Единая Россия.Фото: Единая Россия.
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29 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил медицинским и соцучреждениям республики 187 автомобилей, в том числе три комплекса “Мобильная поликлиника”, приобретенных по инициативе “Единой России”.

- Что связано с качеством жизни, во многом зависит от слаженной работы системы здравоохранения и социальной защиты. Мы внимательно следим за тем, в каком состоянии находятся транспортные средства, потому что автомобили скорой медицинской помощи — очень важный элемент системы здравоохранения, — отметил президент.

43 авто переданы органам соцзащиты, три “мобильных поликлиники” - РКБ.

- Мы рассчитываем, что сможем оказывать помощь по всем узким специальностям сельскому населению. Особенно это касается неврологии, кардиологии, ЛОР, урологии, - отметил главврач Рафаэль Шавалиев.

Еще 63 автомобиля переданы казанской "скорой помощи".

- Они будут использоваться для оказания экстренной медпомощи жителям Казани. Теперь у нас 110 автомобилей в парке, - отметил главврач станции Фарид Галяутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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