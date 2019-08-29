2019-08-29T20:22:55+03:00
Общество

В Чебоксарах может появиться буддистская ступа

Возвести сооружение за свои средства предложил один из жителей города
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Чебоксар.Фото: пресс-служба мэрии Чебоксар.
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В Чебоксарах может появиться буддистская ступа. Такую инициативу предложил один из жителей города.

По предложению гражданина, архитектурное сооружение необходимо для гостей города, которые прибывают, например, для участия в международных соревнованиях.

Согласно уставам соревнований, их участникам нужны места для отправления духовных потребностей. Получается те, кто исповедует буддизм, в настоящее время лишены такой возможности.

Для осуществления данного предложения необходима поддержка пользователей портала «Открытый город» в объявленном голосовании. Заявитель выразил готовность построить и установить сооружение за счет собственных средств, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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