СМИ: "Рубин" предложил 700 тысяч евро за защитника "Локомотива"

СЕГОДНЯ 20:41 2019-08-29T20:41:38+03:00

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Казанский "Рубин" еще планирует укрепить свой состав до закрытия трансферного окна. Так, селекционеры татарстанского клуба обратили внимание на 19-летнего защитника Николая Пояркова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву".

По данным ряда СМИ, ради игрока казанский клуб готов заплатить "железнодорожникам" 700 тысяч евро.

Отметим, что пока в состав главной команды "Локомотива" Поярков пробиться не сумел. В нынешнем сезоне в его активе два матча за фарм-клуб "железнодорожников" - "Казанку" во второй лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU