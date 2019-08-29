2019-08-29T20:41:38+03:00
Спорт

СМИ: "Рубин" предложил 700 тысяч евро за защитника "Локомотива"

В Казань может перебраться 19-летний Николай Поярков
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Казанка".Фото: ФК "Казанка".
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Казанский "Рубин" еще планирует укрепить свой состав до закрытия трансферного окна. Так, селекционеры татарстанского клуба обратили внимание на 19-летнего защитника Николая Пояркова, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву".

По данным ряда СМИ, ради игрока казанский клуб готов заплатить "железнодорожникам" 700 тысяч евро.

Отметим, что пока в состав главной команды "Локомотива" Поярков пробиться не сумел. В нынешнем сезоне в его активе два матча за фарм-клуб "железнодорожников" - "Казанку" во второй лиге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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