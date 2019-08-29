В День республики в Татарстане похолодает до 0 градусов, возможны заморозки
Уже завтра, 30 августа, в Татарстане отметят День республики. Во всех городах региона запланированы десятки различных праздничных мероприятий. Однако прогноз погоды совсем не радует.
Так, ночью в Татарстане может похолодать до 0 градусов, сообщает Гидрометцентр республики. В отдельных районах возможны слабые заморозки. Днем будет теплее – от 11 до 16 градусов, но местами пройдет дождь, сообщает Гидрометцентр.
Такая же погода ждет жителей региона и в субботу, 31 августа. Осадков, правда, не прогнозируется.
В воскресенье, 1 сентября, ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла, а днем – от 13 до 18.
ИСТОЧНИК KP.RU
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