2019-08-29T20:04:02+03:00
Общество

В День республики в Татарстане похолодает до 0 градусов, возможны заморозки

В отдельных районах региона возможен дождь
Алина ГАБДУЛИНА
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Такая же погода ждет жителей региона и в субботу, 31 августаТакая же погода ждет жителей региона и в субботу, 31 августаФото: Евгения ГУСЕВА
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Уже завтра, 30 августа, в Татарстане отметят День республики. Во всех городах региона запланированы десятки различных праздничных мероприятий. Однако прогноз погоды совсем не радует.

Так, ночью в Татарстане может похолодать до 0 градусов, сообщает Гидрометцентр республики. В отдельных районах возможны слабые заморозки. Днем будет теплее – от 11 до 16 градусов, но местами пройдет дождь, сообщает Гидрометцентр.

Такая же погода ждет жителей региона и в субботу, 31 августа. Осадков, правда, не прогнозируется.

В воскресенье, 1 сентября, ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла, а днем – от 13 до 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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