Казань станет первым в стране «Городом без отходов»

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-29T18:11:57+03:00

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Правительство Татарстана и Система Coca-Cola в России будут вместе развивать культуру и практику раздельного сбора мусора в республике. Об этом говорится в соглашении, которое региональные власти заключили с компанией на минувшей неделе. Документ предусматривает, что со временем столица Татарстана станет первым в России «Городом без отходов». Эта концепция является частью глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов» и предполагает комплексный подход — размещение новой инфраструктуры для раздельного сбора мусора и масштабную просветительскую программу.

Казань уже не первый год участвует в экологических инициативах Системы Coca-Cola. Например, в проекте «Разделяй с нами», который тоже входит в глобальную стратегию и реализуется на территории Республики Татарстан с 2016 года. Так, в городе Арске контейнеры для раздельного сбора отходов установлены в 14 школах, 5 парках, Доме культуры и музее «Казан арты». В столице Татарстана их можно встретить в Казанском (Приволжском) федеральном университете, Казанском государственном архитектурно-строительном университете, школе № 179 и на «Казань Арене». Здесь они появились в Рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.TM В эко-уроках «Разделяй с нами» за 2016-2019 годы приняли участие 10278 учеников из 591 школы республики, 1312 человек стали гостями одиннадцати праздников «Экодвор» в Казани и Набережных Челнах, здесь же прошел пилотный эко-квест для студентов трех вузов.

Однако после подписания соглашения экопроекты в регионе могут выйти на новый уровень благодаря поддержке республиканских властей.

Теперь в городе планируется собирать и перерабатывать 100% эквивалента полимерной упаковки, выпущенной на рынок Казани в 2018 году. Чтобы добиться такого объема сбора и переработки, компания предоставит достаточное количество специальных контейнеров для раздельного сбора мусора, а регион обеспечит площадки для их размещения.

Кроме того, Минобразования и науки РТ будет рекомендовать школам проводить экологические уроки «Разделяй с нами» и приглашать вузы на одноименные экоквесты. Причем самые активные образовательные учреждения получат награду. Вдобавок в Казани и Набережных Челнах запланировано проведение не менее 10 праздников «Экодвор». На такие мероприятия обычно собираются жители близлежащих домов — для них проводятся экологические мастер-классы и лекции. И, конечно же, горожане и активисты вместе убирают территорию от мусора, который организаторы затем отправляют на переработку.

— Наша компания уже не раз поддерживала общественно значимые проекты в Татарстане. Например, мы были партнером Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, которая за счет совместных усилий властей, бизнеса и спортивных организаций стала одной из самых ярких и запоминающихся в истории соревнований. Поэтому, принимая во внимание наше успешный опыт сотрудничества, вполне логично, что именно в столице Татарстана будет впервые в полной мере реализована концепция «Город без отходов», — рассказал Александр Горбачев, Региональный руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными соообществами Coca-Cola HBC Россия. — Жители Казани всегда демонстрируют живой интерес к состоянию окружающей среды и с готовностью откликаются на приглашения поучаствовать в экологических мероприятиях. А после того, как нашу стратегию поддержало правительство республики, мы сможем заинтересовать темой охраны природы и раздельного сбора отходов еще больше людей, сделать город еще чище и сократить негативное воздействие на окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU