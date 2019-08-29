2019-08-29T19:38:01+03:00
Общество

7 сентября в Чебоксарах начнут работать сельскохозяйственные ярмарки «Дары осени»

Они будут работать по выходным вплоть до 6 октября
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Жители и гости города смогут приобрести овощи, фрукты и другую фермерскую продукциюЖители и гости города смогут приобрести овощи, фрукты и другую фермерскую продукциюФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

7 сентября в Чебоксарах начнут работать сельскохозяйственные ярмарки «Дары осени». Они будут организованы на четырех площадках: в торговых комплексах «Северный», «Юго-западный» и «Николаевский», а также за универсамом «Шупашкар».

На ярмарках жители и гости города смогут приобрести овощи, фрукты и другую фермерскую продукцию. Площадки будут работать по выходным вплоть до 6 октября.

- Эти традиционные ярмарки - возможность местным фермерам представить свою продукцию жителям и гостям столицы, а покупателям - приобрести качественный товар по приемлемой цене, - считает сити-менеджер города Алексей Ладыков.

Отметим, что для маломобильных групп населения организуют бесплатную доставку приобретенной продукции до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ: "Рубин" предложил 700 тысяч евро за защитника "Локомотива"
В Чебоксарах может появиться буддистская ступа
В День республики в Татарстане похолодает до 0 градусов, возможны заморозки
Больницы и соцучреждения Татарстана получили 187 новых автомобиля
Билайн первым в России запускает нейросеть «Beeline AI – Поиск людей» для «Лиза Алерт»
В Чебоксарах электронные табло за 2,4 миллиона рублей появятся еще на 15 остановках
В Казани с фасада главного здания КФУ был похищен флаг
Казань станет первым в стране «Городом без отходов»
В Нижнекамске вернут вечерние рейсы по всем маршрутам
Подростковые клубы поддержали проект партии «Единая Россия» по благоустройству дворов и провели для людей праздник под открытым небом.
День республики – 2019 в Татарстане: 30 и 31 августа три района Казани останутся без света
С нового учебного года 89 студентов вузов начнут получать стипендии президента Татарстана
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
ЧП в Ульяновской школе: Во время несогласованной с родителями отработки один ученик ударил другого мотыгой
"Это наиболее щадящий вариант": Альтернативный выезд из Дербышек пройдет вдоль Нагорного