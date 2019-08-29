СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-29T19:38:01+03:00

Жители и гости города смогут приобрести овощи, фрукты и другую фермерскую продукцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Они будут работать по выходным вплоть до 6 октября

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7 сентября в Чебоксарах начнут работать сельскохозяйственные ярмарки «Дары осени». Они будут организованы на четырех площадках: в торговых комплексах «Северный», «Юго-западный» и «Николаевский», а также за универсамом «Шупашкар».

На ярмарках жители и гости города смогут приобрести овощи, фрукты и другую фермерскую продукцию. Площадки будут работать по выходным вплоть до 6 октября.

- Эти традиционные ярмарки - возможность местным фермерам представить свою продукцию жителям и гостям столицы, а покупателям - приобрести качественный товар по приемлемой цене, - считает сити-менеджер города Алексей Ладыков.

Отметим, что для маломобильных групп населения организуют бесплатную доставку приобретенной продукции до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU