Подростковые клубы поддержали проект партии «Единая Россия» по благоустройству дворов и провели для людей праздник под открытым небом.

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-29T17:15:56+03:00

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Республиканская акция «Наш двор — территория добрососедства» продолжается. В рамках акции состоялся праздник двора с концертом и мастер-классами прошёлв сквере «Счастливое детство» в Приволжском районе Казани. Главными задачами акции является сплочение жителей соседних домов и организация культурного досуга на дворовых территориях.

Как сообщила председатель региональной общественной организации Татарстана «Под крылом семьи» Изольда Жуйкова, «Встреча с населением была посвящена конкурсу „Наш двор — территория добрососедства“. Это конкурс рисунков, фотографий, эссе и социальных роликов о жизни двора. Сегодня же мы проводим ярмарку досуга. Двор — это ведь не только лавочки и различные сооружения. Во дворах люди могут отлично провести свой досуг», — сказала Жуйкова.

Акция прошла во дворе дома по адресу: Проспект Победы, 58. Здесь поблизости находятся четыре подростковых клуба, которые присоединились к республиканской акции. Они провели во время праздника для местных жителей мастер-классы по шахматам, художественному творчеству и праздничный концерт. В числе организаторов данного мероприятия клуб «Подросток», который является одним из крупнейших объединений в России. В его состав входят 62 учреждения, где занимаются более 15 тыс. подростков и молодых людей из Казани.

«Ярмарка досуга — это разнообразные мероприятия: спортивные состязания, концертная программа, вокальные, театральные и танцевальные номера. Такие мероприятия будут проходить в нашем городе до конца сентября во дворах, скверах и парках», — сообщил специалист по работе с молодежью МБУ «Подросток» Дамир Абульев.

В казанском сквере «Счастливое детство» педагоги и воспитанники локации «Лимонад», в которую входят подростковые клубы «Алиса», «Иволга», «Пазлы», «Арабеска», перед новым учебным годом презентовали творческие, спортивные, интерактивные направления досуговой деятельности. Здесь же прошли мастер-классы по изготовлению открыток «С Днем республики».

На ярмарке досуга всем желающим было предложено принять участие в конкурсе «Наш двор — территория добрососедства» в номинациях «Рисунок», «Фото», «Видеоролик». Как сообщила координатор акции «Наш двор — территория добрососедства» Арина Емельянова, акция стартовала 1 августа. Она нацелена на привлечение внимания жителей к дворовым территориям, от молодых людей принимаются идеи по их благоустройству. «Эта акция — социальная поддержка партийного проекта „Единой России“, который называется „Наш двор“. Проект направлен на благоустройство дворов всех многоквартирных домов Татарстана. Свои предложения жильцы могут высказать в рамках конкурса на лучший проект по благоустройству дворов. Самые интересные предложения будут воплощены в жизнь», — отметила Емельянова.

Представители городской общественности активно включаются в обсуждение и формирование предложений в программу благоустройства и ремонта дворов «Наш двор», которые будут переданы в Министерство строительства РТ.

Новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий «Наш двор» предложили разработать депутаты Госсовета РТ — члены фракции «Единая Россия» на основании обращений от жителей республики. Президент РТ Рустам Минниханов поддержал эту идею, объявив, что работа по благоустройству дворов начнется с 2020 года. За три года будут приведены в порядок все дворы многоквартирных домов в республике. Проекты благоустройства дворов составляются на основе пожеланий местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU