"Это наиболее щадящий вариант": Альтернативный выезд из Дербышек пройдет вдоль Нагорного

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-29T15:51:34+03:00

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Во время общественных обсуждений по проекту Генерального плана Казани, которые завершились сегодня, поступило 712 вопросов по транспорту и улично-дорожной сети от 562 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции в Исполкоме города сообщил заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров.

Немало разговоров шло о появлении альтернативной дороги с выездом из Дербышек. Радиальная дорога призвана соединить жилые массивы с восточной стороны Казани от Оренбургского тракта до «Казаньоргсинтеза» с выходом на М7. Она снизит транспортную нагрузку не только на улицу Мира в Дербышках, но и на разъезд у Компрессорного завода и прилегающие к нему районы. Эта дорога станет альтернативным выездом из Дербышек.

Прохождение этой дороги предложено в трех вариантах. Первый вариант – по улицы Главная – был предусмотрен Генпланом 2007 года, второй – по улице Шоссейная, третий – вдоль жилого массива Нагорный.

Как рассказал Тимур Кадыров, среди тех, кто выступил за строительство дороги в Дербышках, большинство выбрали третий вариант – прохождение проектируемого проезда №51 вдоль поселка Нагорный. Этот вариант был утвержден и на комиссии по Генплану. - Это наиболее щадящий по отношению к жилью и экологии вариант, – отметил Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU