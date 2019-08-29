День республики – 2019 в Татарстане: 30 и 31 августа три района Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-29T17:03:27+03:00

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День республики Татарстан в этом году жители трех районов Казани отпразднуют без электричества. Свет будет отключен 30 и 31 августа из-за планового ремонта линий электросетей и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также – из-за технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

Так, в пятницу, 30 числа, с 8.00 до 17.00 без света останутся дома частного сектора Авиастроительного района по адресам:

2-я Армавирская, 128−167;

Айдарова, 134−158;

Арбатская, 1−27 и 67−75;

Бадаева, 3−27;

Балакирева, 2−11;

Беломорская, 166−178;

Бестужева, 4−20;

Вильямса, 1−29;

Давыдова, 40−71;

Добролюбова;

Камышенская, 2−20 и 23−61;

Левитана, 7, 9−20, 23−62 и 62а;

Мамина-Сибиряка, 3, 5−20 и 24−54;

Минина, 1−28 и 161−187;

Пестеля, 1−19;

Софьи Перовской, 65, 66, 71, 72, 76, 77 и 80;

Пожарского, 10−22;

Пятигорская, 1−27, 36, 38, 41 и 42;

Суворова, 41−73;

Харьковская, 7−20 и 23−61а;

Шатурская, 186−224.

30 числа с 8.00 до 17.00 света не будет в домах частного сектора Приволжского района по улицам 1-я Тракторная и 4-я Тракторная. А с 9.00 до 18.00 - в домах частного сектора поселка Дербышки Советского района по улицам: Березовая, Вишневый сад, Кооперативная, Услонская и Школьная. Также света не будет в домах СНТ «Вишенка», «Виктория-остров», «Виктория-материк», «Весна-78», «Казанец» и «Энергетик-2».

В субботу, 31 августа, с 8.00 до 18.00 электричества не будет в частном секторе Медгородка Приволжского района по улицам: переулок 1-й Медицинский, 2-й Медицинский, 3-й Медицинский, Абуладзе, Медицинская и Федора Хребтова.

Также в это время свет будет отключен в домах поселка Майский Приволжского района по улицам Барнаульская, Бутырская, Матроса Железняка, Красноуральская, Майская, переулок Майский, Оренбургский тракт, Селекционная и Шишкина.

ИСТОЧНИК KP.RU