День республики – 2019 в Татарстане: 30 и 31 августа три района Казани останутся без света
День республики Татарстан в этом году жители трех районов Казани отпразднуют без электричества. Свет будет отключен 30 и 31 августа из-за планового ремонта линий электросетей и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также – из-за технического обслуживания оборудования распределительных сетей.
Так, в пятницу, 30 числа, с 8.00 до 17.00 без света останутся дома частного сектора Авиастроительного района по адресам:
2-я Армавирская, 128−167;
Айдарова, 134−158;
Арбатская, 1−27 и 67−75;
Бадаева, 3−27;
Балакирева, 2−11;
Беломорская, 166−178;
Бестужева, 4−20;
Вильямса, 1−29;
Давыдова, 40−71;
Добролюбова;
Камышенская, 2−20 и 23−61;
Левитана, 7, 9−20, 23−62 и 62а;
Мамина-Сибиряка, 3, 5−20 и 24−54;
Минина, 1−28 и 161−187;
Пестеля, 1−19;
Софьи Перовской, 65, 66, 71, 72, 76, 77 и 80;
Пожарского, 10−22;
Пятигорская, 1−27, 36, 38, 41 и 42;
Суворова, 41−73;
Харьковская, 7−20 и 23−61а;
Шатурская, 186−224.
30 числа с 8.00 до 17.00 света не будет в домах частного сектора Приволжского района по улицам 1-я Тракторная и 4-я Тракторная. А с 9.00 до 18.00 - в домах частного сектора поселка Дербышки Советского района по улицам: Березовая, Вишневый сад, Кооперативная, Услонская и Школьная. Также света не будет в домах СНТ «Вишенка», «Виктория-остров», «Виктория-материк», «Весна-78», «Казанец» и «Энергетик-2».
В субботу, 31 августа, с 8.00 до 18.00 электричества не будет в частном секторе Медгородка Приволжского района по улицам: переулок 1-й Медицинский, 2-й Медицинский, 3-й Медицинский, Абуладзе, Медицинская и Федора Хребтова.
Также в это время свет будет отключен в домах поселка Майский Приволжского района по улицам Барнаульская, Бутырская, Матроса Железняка, Красноуральская, Майская, переулок Майский, Оренбургский тракт, Селекционная и Шишкина.
ИСТОЧНИК KP.RU