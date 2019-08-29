С нового учебного года 89 студентов вузов начнут получать стипендии президента Татарстана

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-29T16:47:32+03:00

35 человек из них постоянно проживаю в республике, а еще 53 – приезжают из других субъектов России Фото: Артем ЛЕНЦ

Ежемесячно каждый из них будет получать 5,5 тысяч рублей

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С 1 сентября текущего года 89 студентов-очников начнут получать стипендии президента Татарстана. 35 человек из них постоянно проживаю в республике, а еще 53 – приезжают из других субъектов России. Ежемесячно каждый из них будет получать 5,5 тысяч рублей. Соответствующий указ вышел 27 августа, сообщает Минобрнауки региона.

Речь идет о победителях и призерах всероссийских олимпиад школьников 2015 – 2019 годов и победителей ряда школьных олимпиад.

ИСТОЧНИК KP.RU