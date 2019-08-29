На встрече с «Ак Барсом» Зарипов подарил Минниханову клюшку с автографами игроков

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-29T15:31:26+03:00

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29 августа президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками и тренерским штабом «Ак Барса».

– Хочу снова заверить, что команда «Ак Барс», какой бы она ни была, наша. Конечно, мы хотим, чтобы были успехи, результаты и болельщики. Но важно, чтобы все понимали – вы не только спортсмены, вы – бренд республики, – передает слова Минниханова пресс-служба клуба. – Пожелания – бороться в каждой игре, как будто она последняя. И везения, чтобы не было травм, чтобы всё сложилось благополучно. Успехов нашему новому тренеру, для «Ак Барса» и Татарстана Дмитрий Квартальнов совсем не посторонний, он много сделал для нашей команды.

По окончании встречи нападающий казанцев Данис Зарипов от всей команды подарил Рустаму Минниханову новую клюшку с автографами игроков «Ак Барса».

ИСТОЧНИК KP.RU