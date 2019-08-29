В День города в Казани муниципальные парковки станут бесплатными

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-29T14:46:55+03:00

Оставить свою машину на стоянке можно будет бесплатно. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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30 августа муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. В этот день в столице Татарстана будут отмечать сразу два праздника - День города и День республики. Праздничный день в Казани считается выходным.

- В этот день парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы, - отметили в пресс-службе мэрии Казани.

В 2019 году муниципальные парковки также будут работать бесплатно 4, 6 ноября.

Время работы муниципальных уличных парковок установлено по рабочим дням и субботам с 7.00 до 21.00. В ночное время (с 21.00 до 7.00), в воскресенье и праздничные дни (круглосуточно) – плата за размещение транспортных средств на муниципальных уличных парковках не взимается.

ИСТОЧНИК KP.RU