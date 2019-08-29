2019-08-29T15:08:04+03:00
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В Казани наградили лучших волонтеров чемпионата WorldSkills Kazan 2019

Они получили памятные подарки и медали
Алина ГАБДУЛИНА
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В проведении мероприятии приняли участие более 3,5 тысячи волонтеровВ проведении мероприятии приняли участие более 3,5 тысячи волонтеровФото: Алина НИЗАМОВА
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В Казани состоялась церемония награждения волонтеров мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Они получили памятные подарки и медали.

Отметим, что в проведении мероприятии приняли участие более 3,5 тысячи волонтеров. 2,9 тысячи из них – жители Татарстана, 500 - представители регионов России и 100 – молодые люди из других стран.

Фото: пресс-служба министерства культуры Татарстана

Фото: пресс-служба министерства культуры Татарстана

- Поприветствовать и наградить лучших добровольцев собрались Президент WorldSkills International Йос де Гой, замминистра просвещения России Ирина Потехина, исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи, заместитель гендиректора Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Карина Саликова, - сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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