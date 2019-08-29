СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-29T17:44:30+03:00

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В Нижнекамске вернут вечерние рейсы по всем маршрутам общественного транспорта. Это стало возможным после финансового оздоровления перевозчиков.

Так, Госкомитет по тарифам Татарстана одобрил увеличение республиканской субсидии НПАТП за перевозку пассажиров, имеющих льготы, с 15 до 18 рублей. Данное решение вступит в силу с сентября этого года.

Кроме того, при поддержке главы республики Рустама Минниханова для города будут приобретены 5 новых трамваев, сообщили на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU