2019-08-29T17:44:30+03:00
Общество

В Нижнекамске вернут вечерние рейсы по всем маршрутам

Также для города приобретут 5 новых трамваев
Наиля ГАЛИМОВА
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Также для города приобретут 5 новых трамваев.Также для города приобретут 5 новых трамваев.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В Нижнекамске вернут вечерние рейсы по всем маршрутам общественного транспорта. Это стало возможным после финансового оздоровления перевозчиков.

Так, Госкомитет по тарифам Татарстана одобрил увеличение республиканской субсидии НПАТП за перевозку пассажиров, имеющих льготы, с 15 до 18 рублей. Данное решение вступит в силу с сентября этого года.

Кроме того, при поддержке главы республики Рустама Минниханова для города будут приобретены 5 новых трамваев, сообщили на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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