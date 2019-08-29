2019-08-29T13:56:26+03:00
Общество

Снова в школу: смартфон для ребенка и другие гаджеты к новому учебному году

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Дети увлечены гаджетамиДети увлечены гаджетамиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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До начала нового учебного года осталось всего-то несколько дней. Хоть в Татарстане и продлили летние каникулы на 1 день, перенеся школьные линейки на 2 сентября, но времени у родителей, чтобы собрать ребенка в школу, остается совсем ничего.

Скорее всего выбрана форма, собраны книги, тетради и прочие канцелярские товары, но в наше время стоит задуматься и о покупке смартфона для ребенка или других гаджетов, которые несомненно помогут школьнику в учебе. Вот лишь некоторые из них. А дальше, как говорится, выбор за родителями. Вместе с экспертами МТС мы попробуем разобраться, на чем остановить выбор.

Мама, не переживай: у меня смарт-часы

Пока ребёнок гуляет с друзьями во дворе, родители часто беспокоятся о нём по всяким пустякам: вдруг ссадина или ушиб на горке, одежду запачкает… Но есть более серьёзные происшествия, и быть уверенным в том, что ребёнок всё ещё в безопасном месте, гораздо важнее. Помогут простые наручные часы с GPS-трекером и тревожной кнопкой вызова. С виду обычные часы готовы в одно касание позвонить вам в случае опасности. Отследить местонахождение часов можно с вашего смартфона.

Мой первый гаджет — смартфон

Это раньше дети в начальных классах лишь начинали осваивать азбуку и азы математики. Сегодня многие первоклашки уже здорово орудуют со смартфонами родителей, заслуживая своё право стать взрослыми и получить в подарок свой личный гаджет. Если под рукой нет запасного смартфона, которым вы раньше пользовались, мы рекомендуем приобрести небольшой и практичный аппарат начальной ценовой категории. Смартфоны до 3000 рублей могут быстро выйти из строя в руках у детей, а вот Samsung Galaxy J2 или Honor 7A лучше выдержат испытание маленькими непоседами.

Ожившая книга — в планшете

Покупать планшет детям младше десяти лет стоит для чтения сказок, просмотра мультиков вместе с родителями и для игр — куда ж без них. Под такие задачи можно смело выбирать базовую модель планшета практически любого производителя, ориентируясь непосредственно на цену и прочный корпус. Небольшая диагональ экрана около семи дюймов оптимальна для учащихся начальных классов, плюс на таком планшете ребёнок будет меньше отвлекаться на игры — для стрелялок и гонок их мощности слегка недостаточно. Как пример практичного и доступного планшета для первоклашек здорово подходит начальная модель Huawei MediaPad T3.

«Это мой компьютер!» И снова планшет

С переходом в среднюю школу у детей появляется куда больше причин дополнить чтение бумажных книг и учебников их электронными вариантами. Бесчисленные цифровые копии литературной классики, журналы, энциклопедии и интерактивные путеводители — всё это гораздо удобнее просматривать на большом экране планшета.

В сочетании с внушительными коллекциями документальных и познавательных передач на том же YouTube ребёнок сможет активно поглощать полезную информацию. К тому же планшет гораздо проще ограничить от нежелательной информации в интернете, чего не скажешь о ноутбуке. К выбору конкретной модели стоит подходить с позиции ваших финансовых возможностей и подходящей диагонали экрана. Если ребёнок будет часто носить его с собой, лучше выбрать устройство с 8” экраном, наподобие Huawei MediaPad T3 8" с ёмкой батареей и небольшим весом 350 граммов. Для домашнего использования лучше присмотреться к планшетам с экраном порядка 10”, к примеру, Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1".

А если чтение и увлечение творческим досугом стало для ребёнка чем-то большим, нежели просто хобби, в приоритет легко может встать покупка планшета на несколько лет вперёд. Хорошим выбором будет планшет Apple iPad 2018. Это самая доступная модель в линейке американской компании. Она отличается мощным процессором, который позволяет запускать любые приложения, качественным дисплеем и поддержкой стилуса для рисования или рукописного ввода.

На стиле и в трендах — смартфон с претензиями

Ученики старших классов — другая история. В переходном возрасте подросткам важно соответствовать модным веяниям. Конечно, ваш ребёнок уже наизусть выучил крутые смартфоны, но наверняка главные критерии таких хотелок — мощный игровой процессор, большой безрамочный экран и хорошая камера. Под такие параметры подойдут и относительно недорогие смартфоны из числа новинок этого сезона: Huawei P Smart Z или Samsung Galaxy A50. На таких гаджетах можно и видео в высоком качестве смотреть, и в «тяжёлые» игрушки поиграть. В свободную от школы и домашнего задания минутку-другую, разумеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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