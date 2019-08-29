Программа развития общественных пространств Татарстан стала победителем премии Ага Хана

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-29T14:12:28+03:00

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В четверг, 29 августа, стали известны победители премии Ага Хана в области архитектуры за 2019 год. В их список впервые за многие годы вошел Татарстан. Жюри по достоинству оценила программу развития общественных пространств республики.

- Эта амбициозная программа направлена на противодействие тенденции по переходу земель в частную собственность путем переориентации приоритетов на качественные общественные пространства для жителей Татарстана. Программа стала образцом на всей территории России, - сообщает пресс-служба премии.

Другими победителями стали Бахрейн (проект по возрождению города Мухаррак), Бангладеш (образовательный проект «Arcadia» в Южном Канарчоре), Палестина (палестинский музей в городе Бирзеит), Сенегал (учебный корпус Университета имени Алиуна Диопа в Бамбеи) и Объединенные Арабские Эмираты (экосистемный парк «Wasit» в Шардже). С ними Татарстан разделит один миллион долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU