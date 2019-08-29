В Казани ликвидируют детско-юношескую спортивную школу «Зилант»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-29T13:19:35+03:00

Ее отделения по хоккею и фигурному катанию будут отданы другим учреждениям

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В Казани собираются ликвидировать детско-юношескую спортивную школу «Зилант» на улице Мавлютова. Произойти это должно до 1 декабря текущего года. Такое постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города. Решение о ликвидации примет комитет земельных и имущественных отношений исполкома.

Отмечается, что отделение по хоккею будет передано спортивной школе «Смена», а отделение по фигурному катанию – «Стреле».

Недвижимость «Зиланта» перейдет в муниципальную казну Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU