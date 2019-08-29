День республики – 2019 в Татарстане: перекрытие дорог в Набережных Челнах
Ограничения будут действовать с 8.00 до 22.00
Движение будет ограничено на трех участках городских дорогФото: Алексей БУЛАТОВ
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30 августа в Татарстане отметят День республики – 2019. В связи с этим в Набережных Челнах с 8.00 до 22.00 будет перекрыт ряд дорог.
Речь идет о проспекте Чулман в обоих направлениях на участке дороги от Беляева до Вахитова, проспекте Хасана Туфана на участке от Чулман до Раскольникова и улице Раскольникова от Беляева до Хасана Туфана.
ИСТОЧНИК KP.RU