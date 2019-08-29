Восьмиклассник из Казани выиграл «золото» на Европейской олимпиаде юниоров по информатике
В общекомандном же зачете Россия заняла второе место, уступив программистам из Румынии
Фото: instagram.com/tatarstan_official
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Восьмиклассник из Казани Булат Харисов в составе сборной России выиграл золотую медаль на Европейской олимпиаде юниоров по информатике, которая прошла в Словении. Его конкурентами были 86 дети из 23 стран.
В общекомандном же зачете Россия заняла второе место, уступив программистам из Румынии.
- Помимо Булата Харисова золотую медаль получил челябинец Даниил Клищ, «серебро» досталось москвичам — Николаю Павлеку и Дмитрию Галатенко, - сообщает пресс-служба Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU