2019-08-29T12:21:20+03:00
Общество

Восьмиклассник из Казани выиграл «золото» на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

В общекомандном же зачете Россия заняла второе место, уступив программистам из Румынии
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/tatarstan_officialФото: instagram.com/tatarstan_official
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Восьмиклассник из Казани Булат Харисов в составе сборной России выиграл золотую медаль на Европейской олимпиаде юниоров по информатике, которая прошла в Словении. Его конкурентами были 86 дети из 23 стран.

В общекомандном же зачете Россия заняла второе место, уступив программистам из Румынии.

- Помимо Булата Харисова золотую медаль получил челябинец Даниил Клищ, «серебро» досталось москвичам — Николаю Павлеку и Дмитрию Галатенко, - сообщает пресс-служба Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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