17 природных территорий Казани получат статус особо охраняемых

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-29T12:02:18+03:00

Продолжительность экологических исследований займет от года до двух лет Фото: Рамиль ГАЛИ

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К 2035 году статус особо охраняемых природных территорий получат 17 мест Казани. Соответствующая информация появилась в новом Генплане города.

Речь идет о Березовой роще у озера Комсомольское в Дербышках, овражно-балочной система и водно-болотных угодьях в истоках реки Вертелевки, лесных массивах и долины реки Нокса с притоками между микрорайонами Азино и Большие Клыки, пойме реки Казанки у поселка Торфяной и пойме Казанки вдоль улицы Гаврилова. Также в список вошли Чайковые озера по улице Чуйкова, остров Центральный и островки реки Казанки, участок поймы реки Казанки с популяцией ужовника у моста «Миллениум», берег Куземетьевского залива и Куземетьевский лес.

Кроме того, особо охраняемыми станут водно-болотный комплекс озера Харовое, водно-болотный комплекс по улице Новоосиновская, Архиерейский лес, водно-болотные угодья Волжской старицы за Борисково, южный берег озера Верхний Кабан и Давликеевский овраг, прибрежная зона залива Подувалье с лесными массивами и водно-болотными угодьями, лес в Отарах, Вороновский лес.

Свой статус территории получат после проведения соответствующих экологических изысканий. Продолжительность этих исследований займет от года до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU