К 2035 году в Казани появятся 11 набережных и 600 скверов
Стало известно, что к 2035 году в Казани планируется увеличение площади «зеленых» территорий на 40% до 12 тысяч гектаров. Так, в городе появятся 11 новых набережных, 600 скверов и сеть новых пешеходных бульваров. Соответствующая информация появилась в новом Генплане столицы Татарстана.
Вместе тем изменения коснутся и объектов природно-рекреационного комплекса (с учетом водных объектов). Их площадь достигнет 15 тысяч гектаров.
Отметим, что под 600 скверам, общая площадь которых составит 150 гектар, будут пониматься: скверы микрорайона, малые сады, а также минискверы шаговой доступности.
Набережные же появятся на территории Русско-Немецкой Швейцарии, вблизи улицы Гаврилова, на Сибгата Хакима, на озере Кабан, на территории Речного порта, вдоль Кировской дамбы и на пляже «Локомотив». Кроме того, спортивная набережная появится на участке от стадиона «Казань Арена» до «Миллениума». Также под мостом «Миллениум» построят молодежную экстрим-зону. А у Центрального стадиона расположится фестивальный квартал.
Каждая природная и озелененная территория общего пользования, а также водные объекты получат закрепленный статус и регламент, который обеспечит их охрану.
ИСТОЧНИК KP.RU