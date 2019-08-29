2019-08-29T11:13:10+03:00
Происшествия

В Марий Эл лось попал под колеса УАЗа-"буханки"

Пострадавшую пассажирку увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль сбил лосяАвтомобиль сбил лосяФото: МВД по Марий Эл
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ДТП с участием лося и отечественного внедорожника УАЗ-"буханка" произошло 28 августа около 10.00 в Килемарском районе республики. На автодороге «Красный мост - Килемары – Шаранга» 56-летний водитель не смог остановиться, когда на дорогу выбежал лось.

Животное после удара почти влетело в салон автомашины.

- В результате ДТП 61-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести и ее госпитализировали, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл .

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали одного водителя в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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