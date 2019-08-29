В Чувашии приставы опечатали два убойных цеха

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-29T10:51:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы республики исполнили решение судов и приостановили деятельность двух убойных цехов за выявленные нарушения.

На 14 суток закрыли цех в деревне Хучель Канашского района республики. Причиной стал разнорабочий, которого приняли на работу и не уведомили об этом миграционные службы. Дело в том, что этот мужчина - иностранный гражданин. Во время суда представитель владельца убойного цеха вину во всем признал, предоставил документы о том, что и разнорабочий и его супруга трудоустроены официально и документы отправлена в миграционную службу. Суд постановил ограничить деятельность цеха на 14 суток.

Второй убойный цех находится в селе Малые Яуши Вурнарского района республики. Специалисты Россельхознадзора Чувашии проверили деятельность индивидуального предпринимателя С.. Они выяснили, что мужчина занимался убоем скота и выработкой мяса и мясопродуктов из говядины и свинины без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Кроме того, были выявлены существенные нарушения федерального законодательства в области ветеринарии в части оснащения помещений, предназначенных для убоя скота.

- В судебном заседании индивидуальный предприниматель вину в совершении административного правонарушения признал, пояснив, что намерен в дальнейшем прекратить деятельность данного пункта, - сообщили в УФССП Чувашии. - Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности убойного пункта сроком на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU