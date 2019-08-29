«Комсомольская правда» ко Дню Учителя объявляет уникальный, масштабный фотоконкурс «Мой любимый учитель».

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-29T10:31:10+03:00

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В каждом городе и посёлке нашей Республики есть поистине народные учителя.

В памяти каждого из нас, независимо от нашего возраста, живет неиссякаемая благодарность им.

«Комсомольская правда» к очередному Дню Учителя предлагает вспомнить и поблагодарить любимых наставников прошлого и настоящего .

ОТПРАВЬ фото и рассказ о любимом учителе до 15 сентября на почту nbelovakp@gmail.com

ГОЛОСУЙ на сайте KAZAN.KP.RU за понравившегося участника с 15 по 30 сентября .

Победителями конкурса признаются Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов посредством интернет - голосования посетителями сайта www.kazan.kp.ru

Самые лучшие рассказы и фото будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» !

Информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах, подарках и сроков их получения уточняйте по телефону 226-05-05 и на сайте kazan.kp.ru

Положение о конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU