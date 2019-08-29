«Комсомольская правда» ко Дню Учителя объявляет уникальный, масштабный фотоконкурс «Мой любимый учитель».
В каждом городе и посёлке нашей Республики есть поистине народные учителя.
В памяти каждого из нас, независимо от нашего возраста, живет неиссякаемая благодарность им.
«Комсомольская правда» к очередному Дню Учителя предлагает вспомнить и поблагодарить любимых наставников прошлого и настоящего .
ОТПРАВЬ фото и рассказ о любимом учителе до 15 сентября на почту nbelovakp@gmail.com
ГОЛОСУЙ на сайте KAZAN.KP.RU за понравившегося участника с 15 по 30 сентября .
Победителями конкурса признаются Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов посредством интернет - голосования посетителями сайта www.kazan.kp.ru
Самые лучшие рассказы и фото будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» !
Информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах, подарках и сроков их получения уточняйте по телефону 226-05-05 и на сайте kazan.kp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU