СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка в колодце
По факту гибели пятилетней девочки в сливном колодце в селе Рунга Буинского района республики в СУ СКР Татарстана организовали доследственную проверку.
Как уже успели установить следователи, малышка утонула в колодце, который находится возле палисадника ее дома. Колодец был прикрыт фанерой толщиной два сантиметра, но она не выдержала веса ребенка - фанера размокла после дождя. В процессе игры дошкольница встала на фанерку и та упала в колодец вместе с девочкой.
- Через некоторое время отец, работавший во дворе, обнаружил, что люк открыт и заглянув в него, обнаружил дочь, - рассказали в СУ СКР Татарстана. - Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спасти девочку не удалось. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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