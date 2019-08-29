В Марий Эл предприниматель предложил другому миллион рублей за отказ от победы в конкурсе

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-29T10:04:03+03:00

Следователи передали это уголовное дело в суд Фото: Из материалов пресс-службы

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Уголовное дело в отношении 44-летнего предпринимателя, обвиняемого "Даче взятки в крупном размере" передано в суд для рассмотрения по существу.

Все началось с того, что 21 мая на электронной торговой площадке было размещено извещение о проведении электронного аукциона. От победителя требовалось провести ремонт и содержать автомобильную дорогу. Начальная - максимальная, цена контракта - свыше 136 миллионов рублей. Чтобы наверняка получить этот договор, представитель одной коммерческой организации решил обеспечить победу наверняка. Он через посредника предложил должностному лицу из числа руководства акционерного общества, уже осуществляющего ремонт дорог, взятку. Отказ от победы в электронном аукционе он оценил в 1 миллион рублей.

14 июня, сразу после передачи части денег - 150 тысяч рублей, в Йошкар-Оле взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ Марий Эл.

- В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества по ходатайству следователя на имущество обвиняемого: легковой автомобиль, мобильные телефоны и денежные средства, общей стоимостью свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей, наложен арест, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU