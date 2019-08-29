В Казани иномарка сбила ребенка, перебегавшего дорогу на "красный"
Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа, в среду, в 14.20 на перекрестке улиц Ломжинская-Проспект Победы в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 11-летний мальчик перебегал дорогу на запрещающий "красный" сигнал светофора. 53-летний водитель иномарки "Фольксваген Транспортер" в свою очередь не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка.
- В результате наезда мальчик получил сочетанную травму, множественные переломы конечностей, ушиб головы и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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