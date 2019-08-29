2019-08-29T09:14:40+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила ребенка, перебегавшего дорогу на "красный"

Мальчик получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На месте ДТП работали медики и сотрудники ГосавтоинспекцииНа месте ДТП работали медики и сотрудники ГосавтоинспекцииФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа, в среду, в 14.20 на перекрестке улиц Ломжинская-Проспект Победы в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 11-летний мальчик перебегал дорогу на запрещающий "красный" сигнал светофора. 53-летний водитель иномарки "Фольксваген Транспортер" в свою очередь не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка.

- В результате наезда мальчик получил сочетанную травму, множественные переломы конечностей, ушиб головы и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День республики – 2019 в Татарстане: перекрытие дорог в Набережных Челнах
Восьмиклассник из Казани выиграл «золото» на Европейской олимпиаде юниоров по информатике
17 природных территорий Казани получат статус особо охраняемых
К 2035 году в Казани появятся 11 набережных и 600 скверов
В Марий Эл лось попал под колеса УАЗа-"буханки"
В Чувашии приставы опечатали два убойных цеха
«Комсомольская правда» ко Дню Учителя объявляет уникальный, масштабный фотоконкурс «Мой любимый учитель».
СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка в колодце
В Марий Эл предприниматель предложил другому миллион рублей за отказ от победы в конкурсе
В Татарстане 5-летняя девочка утонула в сливном колодце возле дома
СМИ: Сорокин переходит из "Рубина" в "Краснодар", сумма трансфера 4 миллиона евро