В Казани иномарка сбила ребенка, перебегавшего дорогу на "красный"

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-29T09:14:40+03:00

На месте ДТП работали медики и сотрудники Госавтоинспекции Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа, в среду, в 14.20 на перекрестке улиц Ломжинская-Проспект Победы в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 11-летний мальчик перебегал дорогу на запрещающий "красный" сигнал светофора. 53-летний водитель иномарки "Фольксваген Транспортер" в свою очередь не выбрал безопасную скорость и сбил ребенка.

- В результате наезда мальчик получил сочетанную травму, множественные переломы конечностей, ушиб головы и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU